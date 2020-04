Continua a tenere banco la questione che vede le Rsa al centro della bufera scoppiata con i contagi tra personale e degenti, da settimane infatti si parla delle Residenze per anziani quali centro di focolai per il covid-19. Bari, Noicattaro, Minervino, Soleto, Putignano, Brindisi, da nord a sud della Puglia sono state segnalate situazioni di estrema difficoltà, tanto che la Regione ha imposto lo stop ai nuovi ricoveri e la Procura di Bari ha aperto un’inchiesta. Pier Luigi Lopalco, chiamato da Emiliano a dirigere l’unità di crisi, ha manifestato più volte preoccupazione.

La scorsa notte alcuni residenti hanno segnalato il viavai delle ambulanze da Villa Giovanna, l’ultima volta ieri pomeriggio. Si tratta di una tra le strutture finite al centro della cronaca e delle indagini; stando a quanto siamo riusciti ad apprendere, sembra che diversi ospiti siano stati trasferiti al Policlinico, per essere affidati alle attenzioni del reparto covid allestito, troppo delicata la situazione per poter essere gestita dal personale della struttura, anche se sembra che le condizioni dei trasportati non abbiano destato particolare preoccupazione.

Voci non confermate parlano però di nuovi arrivi a Villa Giovanna anche in piena emergenza, l’indiscrezione trapelata dagli ambienti della Procura la danno come una delle circostanze al vaglio degli inquirenti, che starebbero anche cercando di capire se siano stati seguiti tutti i protocolli del caso.

Particolare interesse sta destando il video che vi proponiamo, opportunamente offuscato. Le immagini si riferiscono al flashmob organizzato il 17 marzo, con ospiti e personale in radunato sui balconi a cantare tutti insieme Nel blu dipinto di blu, di Domenico Modugno. Quasi nessuno sembra indossare la mascherina e rispettare il metro di distanza da chi gli sta vicino.