Come avevamo annunciato il contagio esploso nello stabilimento Siciliani non ha colpito solo la città di Palo, ma anche altri Comuni. Tra i 33 dipendenti dello stabilimento Siciliani di Palo risultati positivi al Coronavirus, in 4 sono residenti a Grumo, come sottolinea l’amministrazione comunale sulla pagina Facebook. Gli operai erano impiegati nel reparto macello da cui è partito il contagio, nel quale lavorano 60 persone.

“Nelle ultime ore – scrivono sulla pagina Facebook – sono stati ufficializzati i tamponi, predisposti per tutti i dipendenti dello stabilimento di carni. Da mercoledì 15 aprile si sono susseguite notizie di contagi: da 2 si è passati subito a 5, fino ad arrivare al numero ufficiale di 33 persone contagiate, come da Bollettino regionale di domenica 19 aprile e così come confermato dal Vice Presidente della Regione Puglia, Antonio Nunziante”.

“In totale sono stati effettuati 105 tamponi, di cui 33 positivi e 72 negativi. I 4 nuovi contagiati di Grumo Appula sono per fortuna in buone condizioni di salute, in quarantena nelle proprie abitazioni”.