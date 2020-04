Tre rapine in due settimane, l’ultima ieri notte. È quanto capitato ad un commerciante di Modugno, titolare di varie attività dislocate sul territorio barese, che sui social network, esasperato, si è rivolto al sindaco Decaro, al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al premier Giuseppe Conte.

“Sono 3 in 2 settimane, fate qualcosa ci avete abbandonato. Non se ne può più – si legge nel post -. Fai il volantino, fai il domicilio, fai beneficenza e quest’ultima la faremo sempre anche quando avremo meno possibilità. Fai quello che puoi per aiutare il prossimo e poi Esercito, forze dell’ordine devono tutelarci in qualche modo. Abbiamo oltre 30 famiglie che campano grazie alle nostre attività e non è giusto che da un giorno all’altro tutto quello costruito con sacrificio pazienza e dedizione possa finire”.