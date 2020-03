A qualche ora di distanza dal resoconto nazionale, con i numeri diffusi dalla Protezione Civile che ha anticipato i primi dati anche sulla Puglia, il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha divulgato il bollettino aggiornato sullo stato dell’emergenza nel nostro territorio.

Oggi 15 marzo sono stati effettuati 336 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi 288 sono risultati negativi e 48 positivi. I dati sono aggiornati alle 20:30. In particolare, i casi positivi sono così suddivisi:

13 in Provincia di Bari;

5 in Provincia Bat;

14 in Provincia di Brindisi;

14 in Provincia di Lecce;

2 in provincia di Taranto

Il dato di Foggia, fanno sapere dalla Regione, non è disponibile per non meglio specificati motivi tecnici.

Quattro persone con patologie pregresse e risultate positive al Covid sono decedute oggi, una nella provincia di Bari, due nella provincia di Lecce, una nella provincia Bat. In totale, come anticipato dalla Protezione Civile nel pomeriggio, i decessi in Puglia arrivano a 16.

Con questo aggiornamento salgono a 248 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.