AGGIORNAMENTO

Il direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro comunica che è deceduta una terza persona oggi in provincia di Foggia.

IL BOLLETTINO

Nel giorno in cui si registra a livello nazionale il decesso di 5 medici, con l’Italia che supera la Cina per vittime da covid-19, è arrivato il consueto aggiornamento serale della Regione Puglia sullo stato dell’emergenza per il coronavirus nel nostro territorio.

Il totale dei casi positivi Covid è 478, di cui 466 attribuiti a residenti nelle province della regione; 2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia; 10 attribuiti a residenti di altre regioni.

Oggi 19 marzo, con aggiornamento alle ore 15, sono stati effettuati 613 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. I nuovi casi risultati positivi a Covid-19 oggi sono 42, cosi suddivisi:

18 in Provincia di Bari;

1 in Provincia Bat;

4 in Provincia di Brindisi;

16 in Provincia di Foggia;

1 in Provincia di Lecce;

2 in provincia di Taranto.

Risultano decedute due persone, una di 79 anni nella provincia Bat e una nella provincia di Bari. Con questo aggiornamento salgono a 466 i casi positivi di cittadini residenti in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus, rispetto ai 424 di ieri comunicati alle 20.30. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.