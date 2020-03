Come di consueto, intorno alle 18 di oggi la Protezione Civile ha diffuso i dati dell’emergenza coronavirus nazionale. Analizzando i dati forniti, si legge che in Puglia ci sono al momento 212 casi positivi, ovvero 56 in più rispetto allo stesso bollettino nazionale di ieri, 12 in più rispetto ai dati divulgati dal presidente della Regione, Michele Emiliano, alle 20 di ieri.

Quanto ai decessi, la Protezione Civile nazionale parla di 16 morti in totale, ovvero 8 in più rispetto allo stesso bollettino di ieri, 4 invece se si guardano i numeri forniti da Emiliano. Notizia di stamattina, il decesso di un paziente di Turi. In serata, come di consueto, è atteso il bollettino regionale, con i dati che potrebbero essere più aggiornati rispetto a quelli forniti dalla Protezione Civile nazionale.