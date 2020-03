Quando i Carabinieri li hanno fermati per chiedere cosa ci facessero in giro ad Adelfia, i tre non hanno esitato: “Niente, stiamo facendo un giro veniamo da Carbonara”. Come se fosse antani non avevano ovviamente alcuna giustificazione con sé, perché non c’era alcun motivo per allontanarsi da Bari.

I tre, come gli altri quattro beccati nel parco comunale chiuso dal sindaco di Adelfia Giuseppe Cosola, sono stati denunciati come previsto dal decreto del presidente del ministro.