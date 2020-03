Un uomo, la cui identità è in fase di accertamento, è stato trovato cadavere nella veranda di un’abitazione in via Garruba, a Bari. Il rinvenimento è avvenuto questa notte.

I primi a entrare nell’appartamento sarebbero stati i Vigili del Fuoco con addosso le tute anti batteriologiche. Una volta entrati in casa, pompieri e soccorritori sono rimasti sconcertati dalla scena.

La vittima presentava ferite ai piedi e a un braccio aveva stretto alcuni lacci emostatici. In un secchio erano erano state accumulate le feci. Sul posto anche i Carabinieri. Si indaga per stabilire l’identità della vittima e le cause del decesso.