Le forti raffiche di vento che da ieri si stanno abbattendo a Bari e provincia stanno provocando diversi danni in città. In via Trisorio Liuzzi è stato messo in sicurezza un semaforo traballante, a Grumo è caduto un albero in piazza Kennedy.

Una tettoia è stata divelta dal vento in via Bovio provocando diversi danni, altri alberi caduti in via Caldarola e via Bissolati mentre in via Abbrescia un pannello cadendo ha staccato un cavo dell’illuminazione. Nella zona di Pane e Pomodoro sono cadute alcune plafoniere dell’illuminazione pubblica. Rinviata la partenza di due traghetti diretti in Albania dal porto di Bari a causa delle condizioni del mare. Vigili del fuoco in azione in queste ore, il maestrale dovrebbe durare fino a venerdì.