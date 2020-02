Sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, all’altezza di Cerignola nel Foggiano, questa mattina attorno alle 11.30 si sono verificati degli scontri violenti tra le due tifoserie di Bari e Lecce. I primi erano diretti a Cava de’ Tirreni per la partita contro la Cavese, i secondi nella capitale per la sfida contro la Roma.

Secondo quanto raccontato da un ultras barese, a bordo di uno dei mini van diretti in Campania, il veicolo si è fermato in autostrada a causa di una foratura: “Pochi minuti dopo l’imprevisto – racconta – sono sopraggiunti sul posto i sostenitori del Lecce che ci hanno attaccato di sorpresa. Per fortuna in soccorso sono arrivati nostri compagni di tifo a salvarci. Da lì è nato un parapiglia molto violento, sembrava una guerra civile. Nessuna scorta è stata predisposta per il viaggio, nonostante fosse nota alle autorità l’eventualità di un possibile incrocio”.

Il veicolo che portava a bordo i sostenitori del Lecce è andato in fiamme a causa del lancio di alcuni fumogeni. Si registrano feriti. Sul posto poi sono intervenute le Forze dell’Ordine per fare chiarezza sul caso, il tratto autostradale è stato chiuso in direzione Napoli per gli accertamenti.