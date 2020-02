Un’ambulanza e un’automedica del 118 fuori dalla sede della Regione Puglia in via Gentile. La foto e un messaggio su facebook fanno scattare illazioni e a qualcuno scappa il dubbio: “Sarà coronavirus?”. No, non è coronavirus. Gli operatori del 118 sono intervenuti in soccorso di un dipendente regionale colto da un semplice malore. Le sue condizioni sono state valutate sul posto e non ritenute gravi, seppure il paziente è stato trasportato in ospedale per i necessari accertamenti.