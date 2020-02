Un locale nel centro di Gravina utilizzato come punto di ritrovo per l’uso di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, insospettiti dal viavai di giovani, hanno deciso di proseguire con il controllo del monolocale.

I militari hanno identificato un 20enne di Gravina che pochi istanti prima aveva ceduto una dose di marijuana ad un giovane che si era recato nel locale per comprare la dose al prezzo di 20 euro.

A conferma dell’attività di spaccio, i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione ed alcune bustine in cellophane utilizzate per confezionare lo stupefacente. Anche in questo caso è scattato l’arresto per il pusher, il quale, su disposizione della competente A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di udienza per direttissima. L’acquirente è

stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Una seconda operazione dei Carabinieri di Gravina ha portato all’arresto di un secondo pusher per spaccio di sostanze stupefacenti. Nei pressi di un bar del centro, i militari dopo aver notato dei movimenti sospetti hanno controllato i mezzi usati da alcuni giovani.

L’atteggiamento di un 18enne non è passato inosservato. Una volta perquisita l’auto, i Carabinieri hanno trovato 40 grammi di marijuana che aveva occultato nel veicolo. Anche per quest’ultimo pusher è scattato l’arresto e, su disposizione della competente A.G.,

sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.