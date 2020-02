Il fratello e la moglie del 43enne di Torricella positivo al coronavirus sono in isolamento nelle rispettive abitazioni e non presentano sintomi sebbene siano state contagiate. L’uomo, ricordiamo, è tornato lunedì scorso da Codogno ed è il primo risultato positivo in Puglia al test. Ricoverato nel reparto Malattie infettive dell’ospedale Moscati di Taranto, agli ultimi controlli a cui è stato sottoposto è risultato sfebbrato. Le cure, dunque, stanno facendo effetto e il decorso clinico è positivo. Ai suoi congiunti, dopo l’isolamento di 14 giorni, sarà ripetuto il test.

Per quanto riguarda i passeggeri del volo Milano-Brindisi che hanno viaggiato col paziente di Torricella, gli è stata notificata l’ordinanza da parte dei carabinieri del NAS per le disposizioni di quarantena.

Il Comando NAS di Bari, con la collaborazione dei comandi di Taranto/Brindisi e Lecce, ha tempestivamente provveduto a notificare i provvedimenti di permanenza domiciliare intrapresi con l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 27/02/2020.

I Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL di Taranto, Brindisi e Lecce hanno rintracciato e posto in sorveglianza attiva sanitaria – rispettivamente i 32, 33 e 35 residenti nelle sopraindicate province – che si sono imbarcati sul volo identificato in corso di indagine epidemiologica.

Sono state spiegate tutte le misure precauzionali da adottare, mentre sono in corso ulteriori approfondimenti su alcuni passeggeri che risulterebbero non aver più viaggiato su quel volo e su alcuni passeggeri stranieri e/o turisti non residenti.