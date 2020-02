Il vento forte che sta soffiando in queste ore ha già fatto i primi danni. In via Dalmazia, angolo via Fratelli Rosselli, la ringhiera in vetro di un balcone è precipitata sul marciapiede dal quarto piano.



Per fortuna in quel momento non passava nessuno, nonostante la vicinanza all’Istituto Santarella. I residenti hanno allertato i vigili del fuoco che stanno intervenendo per mettere in sicurezza il tratto di strada.