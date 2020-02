Stava giocando a nascondino nel giardino Mimmo Bucci in compagnia della mamma e del fidanzato, quando è precipitato per circa 4 metri in un tombino lasciato aperto. Il protagonista di quella che poteva essere una tragedia è un bambino di 8 anni.

L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 21. Il piccolo intento a giocare non si è accorto del buco nell’asfalto, complice anche l’oscurità. Le urla hanno allarmato un ragazzo di Bitonto che si è lanciato nel tombino cercando di salvare il piccolo.

Sul posto è stato necessario l’intervento del 118. Una volta tratto in salvo, il bimbo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. All’indomani dell’incidente, le Forze dell’Ordine hanno deciso di fissare con dei perni le assi di legno evitando che si possano spostare facilmente come accaduto nella serata di ieri.

Resta il fatto che il giardino nel cuore del quartiere Libertà sia una vergogna. Oltre alla scarsa illuminazione, la zona verde non ha una manutenzione adeguata e non ci sono controlli. Agli occhi dei residenti il giardino Mimmo Bucci è sporco ed è il ritrovo dei padroni di cani che lasciano liberi i loro amici a quattro zampe.