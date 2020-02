In trasferta da Cerignola e arrestati nel tentativo di rubare quattro pneumatici da una Mercedes. Lopez Savino, 26enne con lievi precedenti, e Dinoia Savino, 44enne pluripregiudicato, sono stati fermati ieri sera dalla Polizia di Stato per furto aggravato in concorso.

I poliziotti hanno sorpreso in flagranza di reato il giovane vicino alla vettura. Accortosi della loro presenza, il 26enne ha tentato la fuga ma è stato bloccato dagli agenti dopo un inseguimento a piedi. Aveva appena “spogliato” la Mercedes dei quattro pneumatici, le forze dell’ordine si sono accorti anche di un’autovettura che, durante il fermo del 26enne, si dileguava per le vie limitrofe.

Compreso che si potesse trattare di un complice, individuata la via di fuga, hanno intercettato e bloccato su via Buozzi l’auto con a bordo il 44enne. I due ladri in trasferta sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Il veicolo in uso ai soggetti tratti in arresto è stato sottoposto a sequestro.