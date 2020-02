Ennesimo incidente stradale questo pomeriggio sul lungomare Nazario Sauro, a Bari. La dinamica è ancora tutta in via di definizione, al momento si sa solo che ci sono tre auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata sul fianco destro.

La circolazione ne ha immediatamente risentito, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e agevolare il flusso dei veicoli in transito. Negli stessi istanti un altro sinistro si è verificato in corso Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Brigata Regina e largo Trizio.