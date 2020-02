Ieri, intorno alle 12, un uomo di circa 40 anni è precipitato dal terrazzo dell’immobile in cui abita insieme alla famiglia nel centro di Bari. Un volo di otto piani, attutito dagli stendini dei balconi delle abitazioni sottostanti.

L’uomo è prima finito sul grosso condizionatore di un negozio vicino.



Alcuni passanti hanno fermato un’ambulanza di passaggio, destinata ad altro intervento meno grave. Successivamente sono intervenuti un’ambulanza medicalizzata, i vigili del fuoco e la Polizia di Stato. I soccorsi, con l’aiuto dei pompieri sul luogo del dramma e all’esterno dei poliziotti, sono stati coordinati in maniera esemplare, consentendo in tempi rapidissimi di stabilizzare il paziente e trasportarlo in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico.



Le condizioni della vittima sono gravi, ma pare proprio che gli stendini attaccati ai balconi del palazzo gli abbiano salvato la vita.