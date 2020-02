Una mamma sfiancata dall’attesa nel pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari racconta il suo “travaglio”. Una storia come tante, seppure viziata da qualche imprecisione. Secondo quanto siamo riusciti a sapere i pediatri in servizio erano due e non uno solo.

Allo stesso modo bisogna tenere conto del periodo influenzale, della psicosi coronavirus e del numero eccessivo di codici bianchi e verdi che affollano il pronto soccorso. In altre parole genitori eccessivamente preoccupati, che hanno perso fiducia nella medicina territoriale e per questo vedono nell’ospedale l’unico luogo sicuro a cui rivolgersi. Un medico di famiglia o una guardia medica è certamente in grado di trattare uno stato influenzale, un virus gastrointestinale o altri malanni di stagione.

“È stato un vero e proprio travaglio. Dopo 6 ore di attesa al Pronto Soccorso del Giovanni XXIII siamo tornati a casa senza che venisse visitata mia figlia. Siamo arrivati in ospedale alle 19.30 – racconta Mary su facebook – poiché la bambina aveva febbre a 40 e forte mal di orecchio. C’era una marea di gente con altrettanti bambini e dopo un’ora di attesa arriva il nostro turno per l’accettazione”.

“Dopo aver controllato i parametri alla bambina – continua -, l’infermiera le ha misurato la temperatura e somministrato una tachipirina sottolineando che avremmo dovuto aspettare un po’ in quanto c’era solo una pediatra. Sconcertati siamo tornati nella sala d’attesa con il numero 57 (ed erano al 42) inconsapevoli di come si sarebbe evoluta la situazione”.

“Nel frattempo, chiacchierando con altre mamme, abbiamo scoperto che alcune di loro erano arrivate in ospedale alle 16. Intanto sono continuati ad arrivare bambini, barelle, ambulanze. Il nostro pensiero – racconta la donna – era a quell’unico pediatra che avrebbe dovuto gestire il tutto da solo”.

“Intorno alle 23 – aggiunge – la situazione è iniziata a degenerare. I bambini erano stanchi e provati dalla febbre e dall’attesa. Chi vomitava, chi urlava e tossiva. Mia figlia nel frattempo aveva fatto il suo bisognino nel pannolino, peccato però che nonostante si trattasse del pronto soccorso di un ospedale pediatrico non ci fossero bagni muniti di fasciatoio. Abbiamo deciso di non cambiarla”.

“Da lontano – continua la mamma nella lettera – osservo i genitori stanchi su quelle sedute fredde e metalliche, vedo anche un papà corso in pigiama, con ai piedi le sneakers, stringere il suo bimbo pallido al petto, ma anche lui ha il numeretto e chissà quando sarà chiamato. A mezzanotte è arrivata anche un’ambulanza con un codice rosso. Ovviamente qualsiasi iter si interrompe per dare la priorità all’urgenza. In quel momento arrivano anche dei rianimatori. All’una decidiamo di tornare a casa perché stanchi, maltrattati, spazientiti e con mia figlia in piena crisi di dolore”.

“Ora, rispetto massimo per l’unico pediatra e tutti gli infermieri e i vigilanti, ma possibile che in un ospedale come questo succeda tutto ciò? Mancano perfino le basi igieniche. In quella stanza, priva di aspiratori per il ricambio d’aria previste dalle normative nazionali, conclude la donna – centinaia e centinaia di virus hanno fatto festa ballando e cantando alla faccia nostra. Ed è normale che dopo 5 ore e mezza una mamma debba ritornarsene a casa con la bambina in queste condizioni?”.