Continuano le segnalazioni di presunti casi di coronavirus a Bari e provincia. “Emergenze” finora solo nei sospetti di chi le ha segnalate, prontamente rientrate dopo gli accertamenti previsti.

L’ultimo caso noto in ordine di tempo è quello relativo alla segnalazione giunta stamattina intorno alle 10 dall’interno del Porto di Bari. Le condizioni del passeggero di un traghetto facevano pensare che il suo potesse essere un presunto caso di coronavirus.

Sul posto sono giunti i sanitari del Ministero della Salute e un equipaggio del 118, con addosso il necessario kit di prevenzione. I parametri dell’uomo hanno scongiurato la possibilità di ulteriori accertamenti, tanto che il viaggiatore non è stato trasportato in ospedale o nel reparto Malattie Infettive del Policlinico, quest’ultimo centro di riferimento regionale per il coronavirus. Finora – lo ricordiamo – in Puglia non è stato accertato alcun caso di coronavirus.