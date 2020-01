Terribile schianto ieri sera, intorno alle le 23:50, in via Scarnera, nel pieno centro abitato di Turi. Per cause in via di definizione, una Citroen Saxo su cui viaggiava una famiglia, e una Fiat Punto con a bordo 5 ragazzi, sono rimaste coinvolte in un violento impatto frontale-laterale.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Putignano, Turno D, guidati dal C.R. Giuseppe Sonnante, e il personale del 118. Dopo i primi soccorsi sul posto, gli otto feriti sono stati trasportati a Bari, al pronto soccorso del Policlinico e dell’ospedale Di Venere, nel quartiere Carbonara.

A riportare conseguenze per l’impatto anche un bambino di 2 anni. La dinamica di quanto accaduto è ora al vaglio dei Carabinieri, al lavoro per stabile le eventuali responsabilità dell’incidente, avvenuto in una delle zone maggiormente frequentate, soprattutto durante il giorno,e che fortunatamente non ha avuto conseguenze tra i passanti.

