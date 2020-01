Tragica Epifania a Noci. Un muratore 35enne pare abbia deciso di porre fine alla sua vita durante l’ultimo giorno delle feste natalizie.

A trovare il corpo, secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe sia stata la madre che, non vedendolo rientrare per il pranzo del 6 gennaio, l’ha cercato per tutta la casa. Ormai deceduto, il 35enne è stato trovato in cantina.

Il giovane lascia una moglie, dalla quale si stava separando, e un figlio di 4 anni. Il movente del gesto è ancora pieno di interrogativi.