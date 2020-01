La notte scorsa, intorno all’una, un ciclista è stato investito da un’auto all’altezza di “Madogas”, mentre percorreva la provinciale che collega Molfetta a Terlizzi.

L’uomo, originario di Terlizzi, è stato soccorso da un equipaggio del 118 e trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Bari in codice rosso. Nello stesso ospedale, dopo le prime cure, si trova ricoverato in Rianimazione per via dei alcuni gravi traumi.

È stato lo stesso conducente dell’auto ad allertare il 118 dopo l’impatto. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei Carabinieri, a cui spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica.

In tanti segnalano la pericolosità della provinciale 112, poco illuminata e percorsa a velocità sostenuta.