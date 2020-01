Per ora si tratta di indiscrezioni giornalistiche, ma da stamattina una ridda di voci, in parte da confermare, si vanno rincorrendo. Se è vero, infatti, che il punto vendita Auchan di Casamassima chiude il 2 febbraio, è vero che al suo posto arriva Conad e forse Primak, “il marchio preferito dagli amanti della moda a basso costo e da chi desidera indossare capi di tendenza a prezzi accessibili”, recita il sito aziendale. Apriti cielo.

La rete è andata subito in visibilio, con post che sono rimbalzati di bacheca in bacheca e server internet presi d’assalto. Di certo, in realtà, si solo che al posto del marchio francece della grande distribuzione arriva Conad, con esuberi non ancora ben quantificati, tanto è vero che per il negozio di Modugno non ci sono certezze, stando alle ultime notizie che arrivano dai sindacati. Per ora sul sito italiano del marchio di abbigliamento non c’è traccia di inaugurazioni imminenti. Il 7 febbraio, giorno della riapertura, se ne saprà certamente di più, potendo, anche qualche giorno prima(rk).