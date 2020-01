Un uomo, forse con problemi psichici, sta cantando per strada. Il brano o più probabilmente il tono di voce non sono graditi a un residente del quartiere Spirito Santo. L’uomo invita il cantante a tacere. Non contento scende per strada e ingaggia una colluttazione col cantante.

Quest’ultimo, stando alla prima ricostruzione dell’accaduto, avrebbe colpito due volte il rivale con un oggetto contundente alla schiena, un’arma da taglio. Un amico del cantante indesiderato si mette in mezzo e viene colpito dal lancio di un bicchiere o una bottiglia, che gli causa un taglio sull’arcata sopraciliare.

Il residente è trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo in codice rosso. Il cantante e il suo amico, invece, una mezzora dopo si presentano alla postazione 118 di Palo del Colle. L’equipaggio in servizio accompagna i due al pronto soccorso del Policlinico. I Carabinieri hanno fatto visita ai contendenti per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.