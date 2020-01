Una casa piccola, condizioni pietose, un padre violento e la costante paura che suo fratello possa uscire dal carcere e tornare a farle del male. Siamo nel centro storico di Noicattaro e Maria (nome di fantasia) ha vissuto a lungo da sola la sua disperazione.

Le terribili condizioni di Maria sono state rese pubbliche solo dopo l’intervento dell’associazione Occhi Randagi. I volontari erano andati in casa per salvare i cani della donna, in seguito a una denuncia degli assistenti sociali. Maria ha evidenti problemi, alcuni dei quali potrebbero essere stati causati da anni e anni di maltrattamenti. Sua madre, come ci ha raccontato al telefono, è morta perché la situazione familiare ha aggravato la malattia.

I servizi sociali di Noicattaro avrebbero proposto a Maria di andare a vivere in una casa famiglia, ma lei non ha mai voluto saperne. Non ha intenzione di andare via dal paese dov’è nata, nonostante i maltrattamenti subiti e un futuro incerto. “Mi trattava male, mi ha anche ustionato un seno con il caffè bollente e mi spegneva le sigarette addosso. Si divertiva a farmi sentire debole – racconta Maria -. Per anni ho dovuto subire sia le sue angherie fisiche e psicologiche. È stata una sofferenza atroce”.

Grazie all’intervento di Occhi Randagi pare che adesso Maria abbia la speranza di avere un po’ di sollievo. Dopo l’annuncio pubblicato su facebook, con cui i volontari invitavano alla mobilitazione i cittadini nojani, invocando l’intervento istituzionale, l’amministrazione comunale ha deciso di stringere i tempi.

I nojani hanno inviato generi di prima necessità, mentre il Comune, stando a quanto ci ha raccontato la stessa Maria, le ha promesso un intervento per riqualificare l’abitazione, restituendole un po’ di dignità. I cani, invece, per tanto tempo unici compagni di vita, saranno trasferiti in un ricovero. Se così fosse Maria potrebbe tornare a vivere in un luogo pulito, ma il terrore di ripiombare nell’incubo non va via.