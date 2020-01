Rapina nel panificio Gianna di Noicattaro. Armati di pistola e con il volto travisato, i due ladri hanno fatto incursione nell’esercizio commerciale in piazza Vittorio Emanuele venerdì sera intorno alle 19.

All’interno del panificio c’era la figlia della titolare che inizialmente, stando a quanto siamo riusciti a d apprendere, credeva fosse uno scherzo di cattivo gusto. “Uno era davanti all’entrata con la pistola in mano, mentre il secondo ha fatto il giro del bancone per rubare il cassetto della cassa e la borsa di mia figlia. L’ha spinta e le teneva la testa in basso per far sì che non lo riconoscesse” racconta la titolare.

“Una volta usciti dal negozio – continua – mia figlia è corsa in strada per chiedere aiuto. In quel momento passava di lì una coppia. Una volta capita la situazione, l’uomo ha iniziato a rincorrerli, ma si è dovuto fermare perché uno dei due malviventi ha alzato la pistola in aria”.

Dopo quanto accaduto le donne hanno sporto denuncia. I Carabinieri, grazie alle indagini, hanno ritrovato la borsa rubata, con all’interno le chiavi della macchina. “Siamo molto scosse – conclude la titolare – non ci era mai successo niente di simile. In questa città ci conoscono tutti e siamo un punto di riferimenti per anziani e famiglie”.