Verso le 23 di ieri sera, a Noicattaro, un incendio si è improvvisamente sviluppato a Noicattaro, in via Principe Umberto. Una Bmw scura ha preso fuoco, le fiamme hanno avvolto la parte anteriore del veicolo in men che non si dica.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, cui spettano ore le analisi sui resti per capire la natura del rogo, se doloso o eventualmente dovuto a un inconveniente tecnico, per esempio un corto circuito.

Quanto accaduto ha messo subito in allarme i residenti, le immagini girare da alcuni dei presenti, postate su Facebook e che vi proponiamo, sono rimbalzate di bacheca in bacheca, in molti si dicono preoccupati per un certo clima che si respira in paese.