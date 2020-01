Un 20enne di Molfetta è stato arrestato dai Carabinieri per spaccio e detenzione di droga. Il giovane, durante i controlli nel centro storico e nelle piazze adiacenti mirati alla repressione dello spaccio, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana.

Il suo nervosismo però ha portato i carabinieri ad estendere la perquisizione anche nella sua abitazione. Sul soppalco del bagno, i militari operanti hanno rivenuto e sottoposto a sequestro, vario materiale per il confezionamento della droga, bilancini di precisione, bustine in cellophane, nastro adesivo e 310 confezioni di marijuana per un peso complessivo di oltre 300 grammi, pronte per essere vendute.

Il giovane è stato così arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, sottoposto agli arresti domiciliari.