Incidente stradale questa mattina, verso le 12:30, sulla via che collega Molfetta e Ruvo. Per cause ancora in fase di definizione, una utilitaria grigia e un camion si sono scontrati in maniera piuttosto violenta, almeno a giudicare della immagini ricevute dal posto.

Per prestare i primi soccorsi sono intervenuti tre equipaggi del 118, con il necessario supporto dei Vigili del Fuoco. Tre persone, che viaggiavano sui mezzi coinvolti, sono rimaste ferite, hanno riportato politraumi e si è reso necessario il trasporto in ospedale.

1 di 4