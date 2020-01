In trasferta da un comune confinante, un operaio è stato sorpreso dalla Polizia Locale a depositare rifiuti ingombranti in strada.

È accaduto la notte scorsa in Via Pavoncelli, dove gli uomini del servizio antidegrado del Corpo, a bordo di un veicolo civetta, hanno atteso che l’uomo scaricasse il rifiuto pericoloso RAEE ( frigorifero) nelle vicinanze dei cassonetti stradali per poi sanzionarlo per un importo complessivo per le diverse violazioni accertate e contestate di 350 euro.

Allo stesso, inoltre, è stato imposto il ripristino dello stato dei luoghi con il recupero dell’elettrodomestico che dovrà essere smaltito secondo dispositivo di legge ed esibita la regolare documentazione al Comando Polizia Locale.

