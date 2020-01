Momenti di paura questo pomeriggio sulla ss16, all’altezza dell’uscita 13 per Japigia, in direzione sud. Per cause ancora tutte da capire, un furgoncino ha improvvisamente preso fuoco all’altezza del palaghiaccio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e l Forze dell’Ordine, per gestire la situazione. Le fiamme hanno praticamente distrutto la parte anteriore del mezzo, sembra che non ci siano state conseguenze per le persone a bordo. La circolazione ha subito dei rallentamenti.

1 di 2