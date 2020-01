Blitz notturno della Guardia di Finanza, scattato ancora prima dell’alba e attualmente in corso, alle 4 del mattino parte della città si è svegliata al suono degli elicotteri, avvistati in volo specialmente sui quartieri Madonnella, Libertà e Japigia. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Bari e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma (S.C.I.C.O.), infatti, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 36 soggetti.

Tra questi alcuni sono membri dei clan storici della criminalità organizzata barese quali gli Anemolo, gli Strisciuglio e i Capriati; l’ordinanza è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari a seguito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condotte dal G.I.C.O. delle Fiamme Gialle nel settore dei giochi.

L’ambito di riferimento, in particolare, è quello legato all’installazione e alla gestione degli apparecchi da intrattenimento negli esercizi commerciali e nelle sale da gioco del capoluogo pugliese. I militari stanno anche eseguendo il sequestro del profitto dell’attività criminale, quantificato in oltre 7,5 milioni di euro. Tutti i dettagli dell’operazione saranno resi noti in giornata.