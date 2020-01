Mattinata di incidenti nel territorio di Putignano, dopo il fattaccio di cronaca avvenuto in occasione del decesso di un pregiudicato del paese.

Intorno alle 10, in zona Canale di Pirro, verso direzione di Fasano, un’Alfa Romeo Giulietta è finita contro il compattatore della nettezza urbana. Sul posto il 118 e i Vigili del Fuoco per soccorrere i feriti – per fortuna non in modo grave – e mettere in sicurezza le auto.

Circa un’ora e mezza dopo, invece, un’auto si è ribaltata sulla provinciale che collega Putignano a Gioia del Colle, nei pressi dello svincolo per Acquaviva delle Fonti.

L’auto era guidata da una donna di 51 anni, originaria di Putignano. Sul posto la Polizia Locale. Anche la conducente dell’utilitaria è stata trasportata in ospedale, ma come per gli altri le sue condizioni non sono preoccupanti.

Le immagini sono di Vivi la Strada.it