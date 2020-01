Da Bari a Castellaneta per spacciare droga nelle discoteche. I carabinieri della città in provincia di Taranto hanno arrestato in flagrante un 20enne barese, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato sorpreso in una discoteca mentre spacciava. Con sé aveva 5,5 grammi di cocaina (22 dosi), 10,6 grammi di ketamina (53 dosi), 19 pasticche di ecstasy. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato. Il giovane si trova nel carcere di Taranto.