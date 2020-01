Rissa in un ristorante di Bitritto. La lite, per futili motivi, è scoppiata ieri sera in un locale della città. Protagoniste della vicenda sono due donne di due diversi nuclei familiari.

Stando a quanto abbiamo appreso, mentre era in corso la lite, uno dei componenti di una delle due famiglie, pare si sia allontanato per ritornare brandendo due armi, un mitra e una pistola, probabilmente giocattolo.

Stando all’indagine dei Carabinieri, l’uomo e altre due donne avrebbero picchiato uno dei componenti della famiglia rivale provocandogli diverse contusioni. Alla fine dell’aggressione il gruppo si è allontanato dal ristorante.

I tre aggressori sono stati identificati dai carabinieri. Si tratterebbe di 3 giovani di Triggiano, tutti noti alle Forze dell’Ordine. Per loro è scattata la denuncia a piede libero. I Carabinieri stanno proseguendo con le indagini per capire la dinamica della lite e per appurare se le pistole fossero o no giocattolo.