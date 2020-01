Un “banale” scippo come può essere un episodio di cronaca spicciola, che però ha avuto come conseguenze il furto in casa. Un’anziana signora di Bitonto, circa tre mesi fa, è stata scippata, danno minimo per fortuna dato che aveva con sé appena pochi euro.

Purtroppo però, quando forse ormai nemmeno pensava più allo spiacevole evento, si è ritrovata con la casa svaligiata di ritorno dall’aver fatto la spesa. Non è chiaro se nella prima occasione, oltre ai soldi, le siano state anche sottratte anche le chiavi dell’abitazione.

In casi del genere, infatti, è sempre buona norma provvedere a cambiare tutte le serrature, con un aggravio di spesa che spesso supera il valore di quanto portato via direttamente dai ladri, ma con la tranquillità di aver limitato se non azzerato la possibilità d’azione dei criminali.