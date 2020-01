Dopo una fuga di diversi giorni, cominciata con l’intenzione di festeggiare il periodo natalizio in libertà, nei giorni scorsi a Bitetto sono stati arrestati A.C.D. 28enne di Bitonto, che dal 31 dicembre 2019 non era rientrato presso la Casa Circondariale di Trani dopo un permesso premio, e D.C.D. 20enne di Bitonto, evaso dalla propria abitazione dove era agli

arresti domiciliari. I Carabinieri li hanno rintracciati in casa di una 27enne a Bitetto, che insieme ad un’amica 31enne li ospitava da diversi giorni.

Nel corso dell’irruzione i militari hanno sorpreso i due che tentavano di nascondersi dietro alle porte delle camere da letto e per loro sono scattate subito le manette: il primo è stato tradotto presso il carcere di Bari il secondo agli arresti domiciliari. Per le due donne è scattata una denuncia per favoreggiamento personale.