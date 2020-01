Anna Maria Cagnazzo, la piccola che nell’agosto del 2017 ha bevuto un bicchiere di detersivo durante un matrimonio a Villa Menelao, è stata sottoposta al suo 45mo intervento chirurgico per l’allargamento dell’esofago presso l’ospedale di Parma. Anna Maria, seppure nessuno lo ha mai ammesso, avrebbe bevuto il detergente della lavastoviglie posizionata sotto un gazebo all’esterno della struttura. Un liquido con un ph molto alcalino praticamente inodore e del tutto simile all’acqua.

La piccola sta bene e continua a rappresentare un esempio di coraggio senza precedenti. La sua vita non sarà mai come quella di un suo coetaneo, ma anche dopo giornate durissime come questa, Anna Maria non perde il suo proverbiale sorriso, tanto che anche Barilla l’ha voluta recentemente premiare.

“Confido nella Magistratura e sono fiducioso che su quanto accaduto possano essere condannati i responsabili”. A parlare è Giovanni, il papà della bambina, fin dal primo minuto determinato a non arrendersi; a non arrendersi alla prima proposta di risarcimento da parte dell’assicurazione, che in cambio – dopo otto mesi dall’accaduto – avrebbe voluto superare diversamente la questione penale e il coinvolgimento della struttura. Due dipendenti della sala ricevimenti sono imputati nel processo.

Una causa civile, invece, è stata intentata per provare ad avere giustizia anche sotto il profilo del risarcimento. “I soldi sono l’aspetto marginale – spiega il papà – ma in qualche modo si deve dare un peso a quel grossolano errore. Mi chiedo ancora come sia stato possibile che ad una bambina possa essere stato versato un bicchiere di detergente al posto dell’acqua”. Ad ogni intervento la tensione è altissima. “Anna Maria conosce la prassi a memoria – racconta Giovanni Cagnazzo -, entra in sala operatoria anestetizzata. Qui ad attenderla c’è già un’équipe di chirurghi, nel caso ai gastroenterologi qualcosa dovesse andare storto nella dilatazione periodica dell’esofago”.

Sulla questione, finita come dicevamo nelle aule di due Tribunali, pare che nessuno voglia prendersi la responsabilità, come se Anna Maria avesse potuto bere il detergente senza che nessuno l’abbia versato e sistemato in un luogo inopportuno. Un punto focale è rappresentato dai 90 giorni che dovranno passare a partire dal 3 dicembre scorso. Entro quella data, infatti, sarà depositata la perizia disposta dal Tribunale su espresso quesito formulato dall’avvocato dell’assicurazione, le Generali.

In sostanza, la compagnia vuole sapere dai consulenti nominati dalla Procura se il danno di Anna Maria possa essere stato procurato dai medici che l’hanno avuta in cura all’ospedale Giovanni XXIII di Bari. “Eventualità che non possono neppure pensare di prendere in considerazione”, chiosa il papà della piccola.

Il 17 gennaio scorso, nella seconda udienza, i genitori di Anna Maria si sono potuti costituire parte civile. La prossima tappa del processo è il prossimo 24 aprile. “Stiamo resistendo con tutte le nostre forze – continua Giovanni – ringrazio l’avvocato che ci assiste attualmente per aver dato prova di grande determinazione. Vorrei solo che mia figlia, alla quale hanno compromesso l’esistenza, possa avere la Giustizia che merita. Si è trattato di un errore imperdonabile”.

1 di 4