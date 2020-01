Arrestato in Spagna per traffico internazionale di droga. Il giovane 22enne di Monopoli è finito in manette per aver trasportato 11 chili di droga su un bus partito da Marbella, destinazione Barcellona.

Il 22enne è stato controllato nella stazione dei bus. In suo possesso aveva 7 chili di hashish, 4 di marijuana e 7mila euro in contanti, oltre al biglietto del bus che da Barcellona lo avrebbe portato a Bari. Gli inquirenti ritengono che lo stupefacente, forse proveniente dal Marocco, sarebbe stato smerciato nei mercati del Barese e del Brindisino.

Inizialmente condotto dinanzi al giudice per la convalida della misura cautelare, il giovane rischia una condanna a 4 anni e 3 mesi di carcere. Il suo avvocato italiano, però, ha ottenuto la scarcerazione del giovane con ritorno in Italia. Il processo sarà fissato nelle prossime settimane.