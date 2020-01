Le vie del borgo antico sono famose per essere strette e folcloristiche, ma probabilmente la larghezza delle strade di Barivecchia non è nota a tutti.

Da oggi in poi il conducente del furgone rimasto incastrato in strada Attolini lo terrà bene a mente. L’autista non ha calcolato lo spazio e, oltre a non riuscire a passare dalla strada, ha danneggiato un balcone con il cassone. Come sia riuscito ad arrivare nella via è ancora un mistero.

