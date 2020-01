Nella giornata della Epifania, a Bari, una turista straniera 40enne è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta nei pressi del Molo San Nicola, dove una conducente, alla guida di una Ford Fiesta presa a noleggio, dopo aver già danneggiato diverse auto in sosta, ha tentato la fuga non avendo alcuna intenzione di fermarsi.

Bloccata dagli agenti, dagli accertamenti è stato riscontrato uno stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di quasi quattro volte superiore a quello massimo consentito dalla legge. La donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria e sarà sottoposta ad un procedimento penale.

La legge prevede in questi casi l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e l’ammenda da 1500 a 6mila euro ,con la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale invece la patente è sempre revocata.

Quando il conducente non è residente in Italia ed è titolare di patente rilasciata da uno stato estero il Prefetto, dopo la Sentenza del Giudice penale, dispone l’inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo fino a 3 anni.