“Ci sono luoghi, nelle città, che tutti conoscono e amano. La pizzeria Botta è uno di quei luoghi, in cui ogni volta è un piacere tornare per ritrovare intatti il gusto e i sapori di una vita fatta di lavoro e di passione. A Vitangelo Botta per i 40 anni di attività nel cuore di Madonnella, con gratitudine”. Si è tenuta questo pomeriggio, a Palazzo di Città, la cerimonia di consegna di un riconoscimento a Vitangelo Botta per i 40 anni di attività dell’omonima pizzeria, storico luogo di ritrovo del cuore del quartiere Madonnella.

“Si tratta di un piccolo riconoscimento che l’amministrazione attribuisce a quelle persone che nella loro vita si sono distinte per impegno sociale o per la qualità con cui hanno svolto il proprio lavoro – ha dichiarato il sindaco Decaro nel corso della cerimonia -. Come ho detto più volte, questo Paese non ha bisogno di supereroi alle prese con imprese straordinarie ma di piccoli eroi quotidiani, persone che fanno ogni giorno il proprio dovere contribuendo alla crescita di una comunità. Ed è ciò che ha fatto in 40 anni di attività Vitangelo Botta, cui l’amministrazione comunale consegna una piccola targa in segno di riconoscenza”.