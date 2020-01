Ancora incidenti sulla ss 16. Non un buongiorno per gli automobilisti che ogni mattina percorrono la statale barese passando per lo svincolo San Pio. Tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha recato forti disagi alla viabilità.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per permettere a una donna di 50 anni di uscire dalla sua Fiat Multipla, nella quale si era incastrata a causa dell’incidente. La donna ha riportato varie contusioni e tagli sul volto a causa di un finestrino rotto. Soccorsi anche una coppia di giovani, entrambi nella Bmw, e una donna e suo figlio, occupanti della macchina centrale, per loro nulla di grave solo un forte spavento.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma pare che lo scontro sia stato causato da un sorpasso azzardato. Sul posto anche il 118 e la Polizia Locale per i rilievi.

1 di 4