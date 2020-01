“Niente di niente, nessuno si è fatto avanti”. Magda, la proprietaria della cagnetta Regina è sconfortata, il suo tenero spitz tedesco sembra svanito nel nulla. “Io la conosco – ci dice a telefono – se la chiamo lei corre immediatamente. Come tutti i giorni, sono tornata al cimitero – da dove è scomparsa – io ci lavoro, ma purtroppo per ora non ci sono novità”.

A nulla per ora sono serviti i volantini affissi,gli articoli pubblicati e i post condivisi su internet: “Tanti mi hanno segnalato un cane dalle parti di Torre a Mare – spiega – ma non è lei. Stiamo continuando a cercarla e a far girare la voce, spero che qualcuno la veda e mi contatti”. Il numero da fare in caso di avvistamento è il 388 93 55 957.