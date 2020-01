Ennesimo incidente stradale questo pomeriggio a Bari, in uno dei punti più trafficati della città. Verso le 17:45 in viale Cotugno, non lontano dalla chiesa di Santa Fara, una macchina e una moto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il centauro, che nell’impatto ha riportato un trauma all’arto inferiore. Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118, che ha trasportato il ferito in codice giallo al Pronto Soccorso della clinica Mater Dei.