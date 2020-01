Incidente questa mattina, a Bari, in uno dei punti più trafficati per entrare e uscire dl centro della città. Per cause in via di accertamento, una macchina e uno scooter si sono scontrare all’angolo tra via de Giosa e via Carulli, tra l’altro a pochi passi dalla garitta della Polizia Locale e sotto l’occhio vigile delle telecamere che monitorano il traffico.

Sul posto è intervenuta una Gazzella dei Carabinieri, il motociclista per fortuna si è rialzato, le sue condizioni non sembrano dunque destare particolare preoccupazione. La circolazione stradale non è subito particolari ripercussioni.