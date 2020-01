Incidente la notte scorsa in pieno centro, a Bari. Per cause in via di accertamento, una moto di grossa cilindrata e una monovolume si sono scontrate all’angolo tra corso Cavour e via Prospero Petroni. Nell’impatto il frontale dell’auto è andato praticamente distrutto, mentre la moto è volata sul marciapiede, non si conoscono le condizioni del centauro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e un equipaggio del 118.

1 di 4