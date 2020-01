“Purtroppo capitano spesso questi incidenti, molti non rispettano stop e semafori”. A parlare è una barese che vive dalle parti del vecchio Stadio della Vittoria, lo spunto, neanche a dirlo, l’ennesimo schianto consumatosi venerdì pomeriggio all’incrocio tra via Mascagni e via Bellini, il secondo nel giro di pochi giorni.

“Vorremmo che fossero presi provvedimenti – ci dice -, non si tratta solo di quel punto, ma anche dell’incrocio con via di Maratona, dove ce lo stop, e viale Mercadante, vicino alla pineta San Francesco”.

Sarà per le strade larghe, sarà forse perché l’essere in una zona periferica fa pensare a pochi controlli, cosa tra l’altro non del tutto vera, data la frequenza con cui si vedono le pattuglie della Polizia Locale. Sia quel che sia, l’area alle spalle del vecchio impianto sportivo sembra invitare a schiacciare sull’acceleratore. Qualche dosso artificiale si potrebbe anche installare.