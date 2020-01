Incidente stradale questo pomeriggio nel quartiere Jaigia, a Bari. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate verso le 16:20 nei pressi dell’incrocio tra via Peucetia e via Archita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, per i rilievi necessari, e un equipaggio del 118.

Nell’impatto due persone sono rimaste ferite, fortunatamente le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione, sebbene una sia stata comunque trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso della Mater Dei. Nell’incidente sono stati presi in pieno un palo e un semaforo, che adesso dovranno essere ripristinati.

